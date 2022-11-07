صورة جماعية للرئيس السيسي مع زعماء العالم ووفود الدول قبل انطلاق قمة المناخ

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة جماعية مع زعماء العالم ووفود الدول، ممن وصول لحضور الحفل الافتتاحي لأعمال قمة المناخ COP27، المنعقدة بشرم الشيخ، وذلك قبيل انطلاق أعمال القمة.

120 من قادة الدول يشاركون في قمة المناخ

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقر القمة العالمية للمناخ، صباح اليوم، إذ انطلقت فعاليات COP27، أمس، في مدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 18 نوفمبر الحالي، بحضور أكثر من 120 من قادة الدول، ومشاركة نحو 30 ألف شخص في القمة.