وزارة الداخلية: المنشور المتداول عن خطف طفل بالقاهرة غير صحيح

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تداول منشور على موقع «فيسبوك» يتضمن قيام إحدى السيدات بحمل طفل يشتبه في أن يكون مخدرًا في محافظة القاهرة.

بلاغ لمديرية أمن القاهرة

وأكد بيان وزارة الداخلية أنه جرى تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متضمنًا حمل إحدى السيدات لطفل يشتبه في أن يكون مخدرًا بالقاهرة، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجاري تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من الأهالي بوجود سيدة تحمل طفلًا يشتبه أن يكون مختطف بمنطقة الخليفة المأمون بدائرة القسم.

الطفل نجل زوج السيدة من امرأة أخرى

وبالانتقال جرى لقاء السيدة المشار إليها وبسؤالها عن شهادة قيد الطفل قررت بأنه نجل زوجها، واتصلت به هاتفيًا، وحضر في حينه وقرر بأن الطفل هو نجله من زوجته الأخرى ويبلغ من العمر 5 سنوات، وأنه يعاني من ضمور الأعصاب، وقدم ما يفيد ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.