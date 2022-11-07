مواجهات نارية في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.. ليفربول ضد ريال مدريد

أسفرت قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت في مدينة نيون بسويسرا، عن مواجهات نارية، بعد اكتمال عقد الأندية المتأهلة إلى تلك المرحلة، وهي: ريال مدريد، ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي، توتنهام، باريس سان جيرمان، بنفيكا، بورتو، إنتر ميلان، نابولي، ميلان، كلوب بروج، بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، آينتراخت فرانكفورت ولايبزيج.

نتيجة قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي × لايبزيج

بنفيكا × كلوب بروج

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