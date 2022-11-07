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رئيس جامعة لندن للاقتصاد: المصريون القدماء بذلوا جهدا كبيرا للتكيف مع تغيرات المناخ

كتب:

محمد أيمن سالم
01:58 م | الإثنين 07 نوفمبر 2022
الدكتورة مينوش شفيق رئيس جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية

الدكتورة مينوش شفيق رئيس جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية

قالت الدكتورة مينوش شفيق رئيس جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، في بداية كلمتها بقمة المناخ COP27 المنعقدة في شرم الشيخ: «أتشرف بالحديث إلى الجميع من مصر بلد الحضارة ومسقط رأسي»، لافتة إلى أنَّه منذ 3000 عام كان هناك نوع آخر من التغير المناخي لم ينجم عن غازات دفيئة ولكن كان من خلال انفجارات بركانية غيرت وجه العالم وأدت لظهور جفاف ومجاعات واضطرابات سياسية في مصر القديمة.

رؤية الفراعنة حول تغير المناخ تركت أثرا إيجابيا على مدار 5 عقود زمنية 

وأوضحت رئيس جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، خلال كلمتها، أنَّ الفراعنة -تحديدًا البطالمة- في هذه الحقبة الزمنية بذلوا جهدًا كبيرًا للتكيف وتحركوا بين المناطق المختلفة ومنحوا إعفاءات ضريبية للسكان، ورؤيتهم ومنهجهم كان له أثرًا إيجابيًا لما يزيد على 5 عقود زمنية بعدها، ولكن في نهاية الأمر انهار كل شيء بسبب التغير المناخي.

يمكننا وضع حد لتغير المناخ عبر تغيير الأنماط الاقتصادية

وأشارت إلى أنَّ الإنسان اليوم هو السبب في التغيرات المناخية، ولديه القدرة لوضع الحد للتغيرات المناخية من خلال تغير الأنماط الاقتصادية، فنحن لدينا الخيار من خلال توقف تلويث المياه والموارد المائية، موضحة أن هناك اقتصادات تخضع لصدمات بسبب التغيرات المناخية المفاجئة والتي تؤدي لآثار كارثية ينتقل خلالها الناس من مكان لأخر بسبب ارتفاع مستوى البحر ودرجات الحرارة.

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بقلم محمد أيمن سالم