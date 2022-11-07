أمين عام الأمم المتحدة: نقترب من نقطة تحول تجعل الفوضى المناخية لا رجعة فيها

قال أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، إنّه خلال أيام عدة سيتخطى سكان كوكبنا بعتبة جديدة، وسيولد العضو الثامن من عائلتنا البشرية لنكون 8 بليون نسمة، ويضع هذا الرقم في الاعتبار ما يدور حوله مؤتمر المناخ، لكن كيف سنجيب عندما يسأل أبناؤنا ماذا فعلتم لعالمنا - وكوكبنا - عندما سنحت لكم الفرصة؟

درجات الحرارة العالمية تستمر في الارتفاع

وأوضح «جوتيريش» خلال كلمته في حفل الافتتاح الرسمي لقمة المناخ الـ27 المنعقدة في شرم الشيخ، أنّ مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ تذكير بأنّ الإجابة في أيدينا، فعلى مدار الساعة نحن في معركة حياتنا ونحن نخسر بالفعل، لأن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في تزايد مستمر، درجات الحرارة العالمية تستمر في الارتفاع، وكوكبنا يقترب بسرعة من نقاط التحول التي ستجعل الفوضى المناخية لا رجعة فيها، بما يبرهن على إننا نسير على طريقنا السريع نحو جحيم المناخ.

الأزمة في أوكرانيا

وأشار أنطونيو جوتيريش، إلى أنّ الأزمة في أوكرانيا، والصراع في منطقة الساحل، والعنف والاضطراب في العديد من الأماكن الأخرى أزمات مروعة يعاني منها العالم اليوم، لكن تغير المناخ يتم على جدول زمني ومقياس مختلف، لافتا إلى أنّ التغيرات المناخية هي القضية الحاسمة في عصرنا، والتحدي المركزي، ومن غير المقبول والفاحش ومن المدمر أن نضعه في الخلف.