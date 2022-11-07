رئيس «طاقة النواب»: كلمة السيسي في قمة المناخ تعكس قدرات مصر أمام العالم

أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أنّ ترؤس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لقمة المناخ COP27 مثار فخر لكل المصريين، إذ تعكس كلمة الرئيس قدرات وإمكانات مصر أمام العالم.

كلمة الرئيس السيسي في قمة المناخ

وقال حسام عوض الله، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ كلمة الرئيس السيسي جاءت جريئة وصريحة، فالرئيس السيسي أول من يُطالب في فاعلية دولية بهذا الحجم بوقف الأزمة الروسية الأوكرانية وإنهاء الدمار، إذ وجّه الرئيس دعوة باسم كل المشاركين؛ لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، وأبدى استعداده للتحرك والعمل على إنهائها.

التحول الأخضر لشرم الشيخ

وتابع بأنّه على ثقة بأنّ قمة المناخ ستسفر عن نتائج تغير حياة البشر إلى الأفضل، وتخلق بيئة نظيفة ومستدامة، ومناخ أكثر استدامة لمتطلبات الشعوب، وظروف مواتية للحياة، كما أكد الرئيس السيسي.

وتابع رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أنّ مصر لديها كل إمكانات التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، والتحول الأخضر في ظل التعاقد على إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، ومحطات الطاقة الشمسية الأكبر في العالم.