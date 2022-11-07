قناة السويس تحقق رقم عبور تاريخي اليوم بـ94 سفينة

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تسجيل المجرى الملاحي للقناة، اليوم الاثنين، رقم قياسي تاريخي لأول مرة في تاريخ القناة بعبور 94 سفينة من الاتجاهين الشمالي والجنوبي بحمولة تجاوزت 5 ملايين طن.

وقال الفريق ربيع في بيان رسمي، إن عبور السفن في قناة السويس اليوم يعتبر رقما قياسيا غير مسبوق على صعيد إحصائيات الملاحة في القناة اليومي، مشيرًا إلى عبور 53 سفينة من اتجاه الشمال بحمولات قدرها 3 ملايين طن وعبور 41 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولات بلغت 2 مليون طن.

أكبر سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس

وتصدرت حركة الملاحة اليوم، من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة EVER ACT المصنفة كأكبر سفينة حاويات في العالم بحمولة كلية 244 ألف طن، في رحلتها القادمة من هولندا والمتجهة إلى سيريلانكا، فيما جاءت سفينة الحاويات APL NEW YORK التي ترفع علم سنغافورة على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 114 ألف طن في رحلتها القادمة من الأردن والمتجهة إلى المغرب .

وسجلت حركة الملاحة في قناة السويس، اليوم الإثنين، عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة حيث تعبر 16 سفينة حاويات و22 سفينة صب، بالإضافة إلى عبور 35 ناقلة، و8 سفن من حاملات السيارات، و13 سفينة من الأنواع المختلفة تتنوع ما بين سفن متعددة الأغراض وسفن بضائع عامة وسفن ويخوت سياحية وغيرها.

أسامة ربيع: قناة السويس أقصر طرق الملاحة وأكثرها أمانًا

وأكد الفريق أسامة ربيع أن التنامي الذي تشهده معدلات العبور اليومية في قناة السويس يعكس المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة في المجتمع الملاحي كأسرع وأقصر الطرق الملاحية وأكثرها أمانا كما يعد نتاجا لمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في تحقيق المستهدف منه برفع كفاءة القناة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وما ترتب عن ذلك من زيادة متوسط العبور اليومي للسفن العابرة للقناة ورفع جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

وشدد رئيس القناة، على أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة ستظل صمام الأمان للحفاظ على مكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي، مؤكدا على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة وفق الجدول الزمني المحدد لما سيكون له من مردود إيجابي على زيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع الهام بنسبة 28% وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية.

وأوضح أن قناة السويس تسعى في ظل ما تمتلكه من مقومات وما تتبناه من سياسات وممارسات صديقة للبيئة واستراتيجيات متكاملة للتطوير؛ لتعزيز مكانتها لتظل الممر الملاحي الأكثر توافقا مع البيئة تمهيدا للإعلان عن قناة السويس «القناة الخضراء» بحلول عام 2030.