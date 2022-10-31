الفريق أسامة ربيع: بدأنا إجراءات تحويل قناة السويس لمجرى ملاحي أخضر

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس إنّ الهيئة تتماشى مع سياسة الدولة المصرية، وبدأت إجراءات تحويل قناة السويس لقناة خضراء، حيث تم تحويل 16 محطة مراقبة بطول القناة للعمل بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما تم تغيير سيارات المرشدين على خط القناة من الوقود العادي للغاز الطبيعي، وتم الاتفاق مع شركة عالمية لجمع مخلفات السفن التي تعبر قناة السويس، سواء المخلفات الصلبة أو المخلفات السائلة، ومن المقرر أن يتم توقيع العقد في قمة المناخ، ما سيقلل التلوث بقناة السويس، والتنفيذ سيكون فوريًا.

الهيئة تعاقدت على 3 لانشات لمكافحة التلوث

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الهيئة تعاقدت على 3 «لانشات»، لمكافحة التلوث بفرنسا واستلمتهم مصر، ويعملون على مكافحة الزيوت التي تتواجد بالقناة، نتيجة مرور المراكب من القناة أو التلوث الناتج عن أي التسرب بالقناة، وكل ذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، لافتا إلى أن الهيئة تتواصل مع المكتب الأمريكي للملاحة البحرية، وهو يعتبر قناة السويس قناة خضراء حيث توفر القناة وقود كثير كان سيتم حرقه حال عبور هذه السفن من طرق أخرى، وبالتالي تم توفير انبعاثات كربونية.

حوافز للسفن العاملة بالهيدروجين أو الميثانول والغاز الطبيعي

وشرح رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة ستعطي بعض الحوافز للسفن التي تحولت لاستخدام الهيدروجين أو الميثانول والغاز الطبيعي، من أجل تشجيعها على التحول من الوقود الأحفوري حتى يتم الحفاظ على البيئة، مشددا على أن الهيئة تعمل على تحويل «اللانشات»، للعمل بالطاقة المتجددة.