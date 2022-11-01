قناة السويس تسجل رقما قياسيا جديدا في عبور السفن

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الثلاثاء، تسجيل القناة أرقاما قياسية جديدة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، بعبور 86 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.1 مليون طن.

وقال «ربيع»، في بيان رسمي لهيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن 45 سفينة عبرت من اتجاه الشمال قادمة من بورسعيد بحمولات صافية قدرها 3.1 مليون طن، فيما عبرت 41 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2 مليون طن.

ربيع: الأرقام القياسية شهادة نجاح للكوادر التي تمتلكها الهيئة

وأضاف رئيس الهيئة، أن تنظيم حركة الملاحة بهذه المعدلات غير المسبوقة تعد شهادة نجاح جديدة للكوادر والكفاءات البشرية التي تمتلكها الهيئة في المجالات المرتبطة بالملاحة البحرية، ونتاجا للتخطيط الجيد لمشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة التي تحظى بالدعم الكامل والمتابعة الدورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إدراكا للأهمية الاستراتيجية للقناة وحرصا على الحفاظ على دورها الفاعل في خدمة حركة التجارة العالمية.

وأشار، إلى أن الأرقام القياسية لحركة الملاحة بالقناة ما لم تكن لتتحقق لولا مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة ورفع كفائتها لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الحمولات الضخمة والغواطس الكبيرة التي تتجه ترسانات السفن العالمية نحو بنائها للاستفادة من اقتصاديات الحجم.

وتصدرت حركة الملاحة اليوم، من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة (HMM LE HAVRE) بحمولة 236 ألف طن في رحلتها من المغرب والمتجهة إلي سنغافورا فيما جاءت سفينة الحاويات البنمية (MSC ZOE) على رأس قافلة الجنوب بحمولة 198 ألف طن في رحلتها القادمة من السعودية والمتجهة إلى مصر.