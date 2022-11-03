عبور أحدث سفينة سياحية في العالم من قناة السويس.. تعمل بالغاز الطبيعي

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، عبور أحدث السفن السياحية في العالم في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس، ضمن قافلة الشمال خلال رحلتها القادمة من إسبانيا والمتجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس، إن السفينة «MSC WORLD EUROPA» العملاقة تمتاز بكونها أولى السفن السياحية التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، ويبلغ طول السفينة 333 مترا، وعرضها 47 مترا، وغاطسها 9.5 متر، وترفع السفينة علم مالطا، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 6782 راكبا.

تدابير احترازية مع عبور السفينة

ووجه رئيس هيئة قناة السويس باتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن، من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة، علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد الموجودة على طول القناة.

وقال الفريق أسامة ربيع، في بيان، إنه أناب الربان هشام فوزي كبير مرشدين ممتاز، والربان محمد رشدي كبير مرشدين ممتاز، للصعود على سفينة الركاب والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

وأكد الفريق أسامة ربيع جاهزية قناة السويس استقبال أحدث سفن الأسطول العالمي بفضل مشروع قناة السويس الجديدة، والذي سمح بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها الملاحي عالميا.

ارتفاع ملحوظ في عبور السفن بقناة السويس

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المؤشرات الخاصة بحركة عبور السفن واليخوت السياحية عبر قناة السويس تشهد ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، مشددا على حرص الهيئة على تقديم العديد من التسهيلات لتشجيع رسو السفن السياحية في المواني المصرية ضمن الجهود المبذولة لتشجيع السياحة.

من جانبه، أعرب الكابتن ماركو ماسا عن تقديره للخدمات الملاحية المتميزة التي قدمتها هيئة قناة السويس خلال رحلته البحرية عبر القناة، وما شهده من تعاون ملموس من مرشدي الهيئة، مشيرا إلى أنه من المقرر التوقف في ميناء العين السخنة لنزول 167 راكبا.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الخميس، عبور 69 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.6 مليون طن، من بينها اليخت السياحي.