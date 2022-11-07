رئيس جامعة لندن للاقتصاد: العالم بحاجة إلى الاستثمار في ثورة صناعية خضراء

قالت رئيس جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، مينوش شفيق، إنّ التغيرات المناخية ومنها ارتفاع مستوى البحر ودرجات الحرارة، تضطر كثير من الأشخاص للهجرة من أماكنهم، لافتة إلى أنّ الاستثمار المناخي يجب أن يكون في مدن مناسبة يمكننا العيش فيها بازدهار، وأن يكون الغذاء الذي نستهلكه يثري التربة، بدلا من أن يكون مؤذيا لها، لذا فمن المؤكد أنّنا بحاجة إلى ثورة صناعية خضراء.

دعم وحماية الطبيعة

وأضافت شفيق، خلال كلمتها في فعاليات قمة المناخ COP27 «قمة الرؤساء» المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، أنّ مستوى رفاهية البشر يتحسن من خلال دعم وحماية الطبيعة والنظم الأيكولوجية التي نعتمد عليها في حياتنا، متابعة: «نعيش ثورة صناعية، شهدنا خلالها تحولات على اقتصاداتنا في القرن التاسع عشر، فالثورة الخضراء أحدثت نقلة زراعية في القرن العشرين».

وتابع رئيس جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية: «نحتاج إلى ثورة صناعية خضراء في القرن الـ21، لمساعدة اقتصاداتنا على أن تكون أكثر قدرة على الاستدامة، إضافة إلى اقتصاد منخفض الكربون».

الاقتصاد الأخضر

وأشارت الدكتورة مينوش شفيق، إلى أنّ الوصول للاقتصاد الأخضر يتطلب استثمارات عدة، فبلوغ أهداف اتفاق باريس تحتاج إلى استثمار 4 لـ6 تريليونات دولار سنويا على مستوى العالم، مضيفة: «نعلم أنّنا نمر بظروف اقتصادية عصيبة، يتخللها التضخم والحروب والأزمات، لكن من أين ستتوفر الأموال اللازمة للاستثمار؟، لذا علينا الرجوع للموارد واستخدامها مرة اخرى بشكل أكثر فاعلية».