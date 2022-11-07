السفير صلاح حليمة: الرئيس السيسي عبر عن معاناة أفريقيا في مؤتمر المناخ

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، خلال اتصال هاتفي مع «الوطن»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته أمام مؤتمر المناخ اليوم عبر عن معاناة قارة أفريقيا، ليس فقط في قضية التغيرات المناخية، وإنما على صعيد تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث في كلمته اليوم عن خطورة ظاهرة التغيرات المناخية، خصوصا على الدول النامية، وكذلك عما سببته الأزمة الروسية الأوكرانية من أزمات، مؤكدا الاستعداد للتحرك.

روسيا وأوكرانيا ومعاناة أفريقيا

وعن تأثير الأزمة الأوكرانية على قارة أفريقيا، يرى السفير صلاح حليمة أن الأزمة لها تداعيات سلبية جدا على القارة الأفريقية، وهي لا تقل أثرا عن قضية التغيرات المناخية وجائحة فيروس كورونا.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق: «واقع الأمر أن القارة الأفريقية ودول منطقة الشرق الأوسط هما الأكثر تأثرا بالثلاثة عوامل السابقة، أي الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية وجائحة كورونا، وهذا انعكس فعليا على احتياجات هذه المناطق من الطاقة والمياه والغذاء».

صراع الاستقطاب الدولي يصل أفريقيا

وأضاف السفير صلاح حليمة: «ولهذا فإن الوجه الآخر لحديث الرئيس السيسي اليوم هو رفع المعاناة عن شعوب القارة السمراء، بما في ذلك تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية»، مشيرا إلى أن قارة أفريقيا تواجه مشكلة حقيقية في الحصول على الحبوب مثل القمح والشعير، نتيجة توقف سلاسل الإمداد الدولية.

وتابع: «وقد خلفت الأزمة في أوكرانيا تداعيات بالغة الخطورة على الاقتصاد في الدول الأفريقية، والتي هي تعاني اقتصاديا بالأساس»، لافتا إلى أنها ولدت أيضا حالة من الاستقطاب الدولي بين معسكري الأزمة، وهذا تحول إلى صراع في أفريقيا من أجل مناطق نفوذ داخل القارة.