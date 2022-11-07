باحث علاقات دولية: دعوة السيسي لحل الأزمة الروسية الأوكرانية «نداء سلام عالمي»

قال بهاء محمود الباحث في العلاقات الدولية، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، أمام قمة المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، بمثابة نداء سلام عالمي.

وأضاف لـ «الوطن»، أنّ لفت الانتباه إلى تلك الأزمة في مؤتمر المناخ الذي يشهد حضور عدد كبير من زعماء وقادة العالم يعد أمراً مهماً، وهي رسالة للجميع بأن مصر تتابع عن كثب تطورات الأزمة على جميع المستويات، وتأثيرها السلبي على دول العالم.

السيسي يدعو لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية في قمة المناخ

وأضاف «محمود»: «الرئيس عبدالفتاح السيسي اختار الوقت والمكان المناسبين، وأطلق نداء عالميا من أجل السلام، من مدينة السلام شرم الشيخ»، لافتاً إلى أنّ كلمة الرئيس تؤكد دور مصر المهم والاستيراتيجي في المنطقة ودورها الريادي حول العالم.

وانطلقت اليوم، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، في ظل تغيرات مناخية كبيرة تعصف بالكوكب، ويأمل المشاركون أن تكون تلك القمة نقطة تحول وتغيير على مستوى العالم، وأنّ ينتج عن المؤتمر توصيات واستيراتيجيات تدعو للتغيير وقابلة للتنفيذ.