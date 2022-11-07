المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ فعاليات في المحافظات الواقعة بنطاق مسؤوليتها

نظمت المنطقة الشمالية العسكرية، عددا من الفعاليات في المحافظات التي تقع في نطاق المسؤولية، حيث نظمت المنطقة الشمالية العسكرية احتفالية لتكريم المتفوقين دراسيا من أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية والمجتمع المدني في المراحل التعليمية كافة، والمتفوقين رياضيا، وكذا تكريم عدد من مديري المدارس بالمحافظات التي تقع في نطاق المسؤولية، وتضمّنت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية والغنائية، وسط حالة من البهجة والفرحة التي غمرت الحاضرين، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تعميق أواصر الترابط مع المجتمع المدنى بالمحافظات المختلفة.

كما نظمت المنطقة الشمالية العسكرية، احتفالية رياضية تضمنت ماراثون دراجات بخارية ودراجات هوائية، شارك به الآلآف من شباب الجامعات والمدارس والنوادي بمحافظة الإسكندرية، بدءًا من كوبري استانلي حتى مكتبة الإسكندرية، واختتمت الاحتفالية الرياضية بعدد من العروض الرياضية والغنائية والفنية بساحة بشاير الخير ومكتبة الإسكندرية.

ونظمت قيادة المنطقة الشمالية العسكرية حفل زفاف جماعي لـ110 شباب وفتيات من أبناء المحافظات التي تقع في نطاق المسؤولية، بالتعاون مع محافظة الغربية، بعد دعمهم بالأجهزة الكهربائية والأثاث والمستلزمات كافة، بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، وتضمّن الحفل تنفيذ عرض للموسيقات العسكرية، إضافة إلى عدد من العروض والفقرات الفنية والترفيهية لفرق الفنون الشعبية، كما تم توزيع الهدايا المادية والعينية على المتزوجين.

وأكد اللواء أركان حرب، أسامة نجا، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، خلال تنفيذ تلك الأنشطة، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم أوجه الدعم كافة للمجتمع المدني بمختلف فئاته، بالتعاون مع الجهات المعنية، إيمانا بالدور المجتمعي للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنّ رجال المنطقة الشمالية العسكرية لا يدخرون جهدا لتنفيذ المهام المكلفين بها على الوجه الأكمل.

من جانبهم، أعرب أبناء المحافظات التي تقع في نطاق مسؤولية المنطقة الشمالية العسكرية، عن مدى سعادتهم وتقديرهم لجهود القوات المسلحة لدعم المجتمع المدني.