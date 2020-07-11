محافظ كفر الشيخ يشارك في مراسم تسليم قيادة المنطقة الشمالية العسكرية

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في مراسم تسليم وتسلم قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، من اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي، إلى اللواء أركان حرب ياسر الأسروجي، مقدمًا درع المحافظة إلى اللواء الأسروجي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد.

كما هنأ المحافظ، اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي، لتوليه منصب قائد المنطقة العسكرية المركزية، مقدمًا له درع المحافظة، وخالص الشكر لجهوده المبذولة لخدمة القوات المسلحة، متمنيًا له التوفيق في منصبه الجديد.

وأضاف "نور الدين"، أن القوات المسلحة هى الدرع الواقي للوطن، وتجسد ملحمة تاريخية من البطولات والتضحيات، لافتًا إلى أنها الجهاز المناعي الذى يحمى مصر، مؤكدًا أن بطولات قواتنا المسلحة أبهرت العالم وحازت على تقديره واحترامه.