عضو «خطة النواب»: كلمة الرئيس في COP27 وضعت العالم أمام مسؤولياته

قال إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح قمة المناخ بشرم الشيخ، أكدت قدرة مصر على قيادة العالم لمواجهة التغيرات المناخية بعد نجاحها في تحقيق خطوات التحول الأخضر، وتنفيذ أهداف استراتيجية وطنية لمواجهة تغير المناخ.

وأضاف «نظير»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، تعليقا على افتتاح قمة المناخ، أنه جرى الإسراع في وتيرة التحول الأخضر بالاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف، وفي كافة المجالات الصناعية والزراعية والنقل والمواصلات، إضافة إلى التحول الهيكلي في القوانين والتشريعات وآليات العمل الحكومية، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات وطرح المشروعات على شركات عالمية.

ما تشهده مصر يعكس حكمة الرئيس

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن الرئيس السيسي، في كلمته بالقمة العالمية للمناخ COP27، أعلن للعالم نجاح البرنامج الوطني للاستثمار في مشروعات المياه والطاقة والغذاء الذي أطلقته مصر.

وأوضح: ما تشهده البلد اليوم من تحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات في كل المجالات من خلال التنفيذ الفعلي على الأرض يعكس حكمة ورؤية الرئيس المبكرة لأهمية التحول للطاقة النظيفة.

مصر لديها أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية

وأكد أن مصر لديها أكبر محطة طاقة شمسية في العالم في بنبان بأسوان، ما يجعلها في مصاف الدول الكبرى التي تتجه لإنتاج 55% من طاقتها طاقة نظيفة بحلول 2024 أو بنهاية عام 2023 المقبل، وهذا البرنامج يعد الأقوى في المنطقة.

وتابع أنه لولا الظروف العالمية وآثار الحرب الروسية على أوكرانيا كانت مصر حققت نتائج أكبر خاصة مع زيادة إنتاج وتصدير الغاز، وتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة، بالإضافة إلى الحاجة إلى تمويل للمشروعات والاستثمارات الكبرى مع كبريات الشركات العالمية، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا.

وشدد على أن مصر أدت ما عليها وأبهرت العالم بتنظيم القمة وتحقيق نتائج متوقعة هي الأكبر لقمم المناخ، إلا أن تنفيذ الدول الكبرى لالتزاماتها في تنفيذ مشروعات وتوطين تكنولوجيا لمكافحة آثار التغيرات وتقليل الانبعاثات يمثل التحدي العالمي الأكبر وكلمة الرئيس وضعت الجميع أمام مسئولياته خاصة الدول الكبرى.