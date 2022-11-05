عضو مجلس النواب: قمة المناخ تثبت قدرة مصر على تنظيم المؤتمرات العالمية

قالت ندى ثابت عضو مجلس النواب عن الإسكندرية، إن مؤتمر المناخ الذي سينعقد غدا بمدينة شرم الشيخ يقدم رسالة للعالم تؤكد قدرة مصر على تنظيم المؤتمرات العالمية.

وأضافت «ثابت»: حين طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تستضيف مصر قمة المناخ كان واثقا من نجاح هذا الحدث العالمي الذي يلتقي فيه معظم زعماء العالم.

دافع النجاح

وأضافت «ثابت»، أن ثقة الرئيس في مواطنيه والحكومة كانت الدافع للنجاح وأثبت الجميع أن العمل بروح الفريق الذي أرساه رئيس الجمهورية جعل مصر تتقدم بصورة كبيرة في مختلف المجالات وكان من المفترض أن تتولى وزارة البيئة إدارة مثل هذا المؤتمر وحدها ولكن نجد أن كافة الوزارات تشارك مما أعطى انطباعا جيدا وحقق هذا النجاح الذي نراه.

الاستفادة القصوى من المؤتمر

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه علينا جميعا الاستفادة القصوى من المؤتمر لتعريف المواطنين بخطورة الاحتباس الحراري والتصحر والتغيرات المناخية على صحة الإنسان منها تغير درجات الحرارة صيفا وشتاء.

وتابعت عضو مجلس النواب، أنها أعدت مسرحية للأطفال ستعرض الأسبوع المقبل بقصر الإبداع بالإسكندرية تدور أحداثها حول فعاليات مؤتمر المناخ وتعريف الأطفال كيفية التخلص من المخلفات والحفاظ على البيئة وننشر اللون الأخضر في كل مكان يصلح للزراعة لنواكب مؤتمر التغيرات المناخية cop 27 والمبادرات الرئاسية اتحضر للأخضر بمشاركة المراكز الاستكشافية التعليمية بعرض المسرحية التوعوية «بدور والنيل المسحور»، وذلك لرفع الوعي البيئي بالتغيرات المناخية وإرساء لأهمية المياه وكيفية المحافظة عليها ونشر ثقافة التآخي والمحبة بين الشعوب من خلال المسرح الاستكشافي التوعوي.