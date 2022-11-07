منافذ بيع متنقلة للسلع الزراعية بأسعار مخفضة في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن انطلاق منافذ بيع وسيارات متنقلة للسلع الزراعية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "خير مزراعنا لأهالينا" بالمراكز والأحياء ضمن مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" لتوفير السلع الغذائية والزراعية والحيوانية والداجنة بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق وذلك ضمن الجهود المبذولة للتصدي لمحاولات المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية.

ولفت إلى تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في توفير الخدمات للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم بكافة الطرق الممكنة وطبقاً للامكانات المتاحة مؤكداً على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مبادرات أو فعاليات تهدف إلى تقديم خدمات وتلبي احتياجات المواطنين وتعمل على محاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس والحد من الاحتكار والاستغلال.

سيارات متنقلة للسلع الغذائية

وأوضح المهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط أنه تم الدفع بعدد من السيارات كمنافذ بيع متنقلة للسلع الغذائية والمنتجات الزراعية بأنواعها المختلفة سواء الزراعي أو الحيواني أو الداجني كـ (الخضار والفاكهة والبيض والعسل والألبان و ....) وغيرها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاصلاح الزراعي لافتاً إلى الاهتمام الذي يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بهذا الملف والذي يظهر جلياً في الدعم وتذليل العقبات لتوفير السلع الغذائية بكميات وأسعار مناسبة لرفع العبء عن كاهل المواطنين مؤكداً على استمرار تنفيذ مثل تلك القوافل والمنافذ في الأماكن المختلفة خاصة في القرى الأكثر احتياجاً.