أمين سر «زراعة الشيوخ»: الرئيس السيسي وضع أمام العالم خارطة طريق لإنقاذ البشرية

أكد النائب جمال أبو الفتوح أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع أمام العالم خارطة طريق لإنقاذ البشرية، مما يواجهها اليوم، من تحديات تتشابك مع الأمن الغذائي والطاقة وغيرها، وأخرى تتعلق بالاستقرار وإحلال السلام، وجميعها تستلزم تحركاً سريعاً لحماية الشعوب من التأثيرات السلبية والحد من مخاطرها على مسار التنمية والحياة وكسب العيش للمواطن البسيط.

كلمة الرئيس السيسي في قمة المناخ

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن كلمة الرئيس السيسي أمام قمة المناخ COP27، حملت صياغة لمسارات عملية متوازنة في العمل المناخي المشترك بما يلبي احتياجات شعوب الدول النامية، وينقلنا إلى مرحلة التنفيذ، كما أنها اتسمت بالمكاشفة أمام المشاركين ووضع حقيقة المخاطر التي يواجهها العالم، دون تجميل أو تزييف للوصول لخطى فاعلة وجذرية وعدم السماح بإهدار الوقت أكثر من ذلك في هذه اللحظة المصيرية، واتخاذ خطوات تسهم في الوفاء بالتعهدات التي قطعتها الدولة المتقدمة على نفسها، لتقدم بموجبه أشكال الدعم المالية والفنية والتكنولوجية لمساعدة الاقتصادات الناشئة على تسريع تحولها إلى المنظومة الخضراء والطاقة المتجددة.

دعوة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

واعتبر«أبو الفتوح»، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيه نداء من مؤتمر المناخ لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تعاني منها الكثير من الدول، واستعداد مصر للعمل على إنهائها، يتوقع أن تتوالى عليها ردود الفعل المستجيبة من المشاركين، بدأت بالفعل بتأكيد الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، على أهميتها.

أضاف أن الدعوة تعكس حرص الرئيس الدائم على مبدأ الحوار والعمل على إنهاء الأزمات، من خلال حث المجتمع الدولي على التحرك الفوري والفاعل وعدم الصمت أمام التبعات الخطيرة لما وقع على العالم وبالأخص الدول الناشئة من ضرر وتبعات خطيرة جراء هذه الأزمة، وإرساء السلام، وهو ما يعكس دور مصر الريادي والمؤثر دائما في السعي لاتخاذ مسارات فعالة نحو إنهاء ويلات الصراعات وإرساء التنمية بالدول وإنقاذ البشرية لضمان حياة كريمة لكل مواطن يعيش على الأرض.

إشادة بتنظيم مؤتمر قمة المناخ

ورحب أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بإشادة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالتنظيم الذي وصفه بـ «الرائع» لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، مؤكدا أنها شهادة دولية مهمة لصالح مصر.