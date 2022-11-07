مرشد سياحي: مؤتمر المناخ خير ترويج للمعالم المصرية

انطلقت منذ قليل، فعاليات اليوم الثاني لقمة المناخ، المقامة على أرض السلام «شرم الشيخ»، باستقبال رؤساء الدول من جميع أنحاء العالم، منهم من اتخذ فرصة وجوده على الأراضي المصرية لحضور المؤتمر، بعمل جولة سياحية، وكان من بينهم رئيس فنزويلا، الذي قام بجولة سياحية داخل الأهرامات والمتحف المصري.

سياحة المؤتمرات من أهم انواع السياحة

وتعليقا على ذلك، قال عماد الدين العدوي، مرشد سياحي، إن مؤتمر المناخ، من أهم الأحداث التي تروج للسياحة المصرية، موضحا أن سياحة المؤتمرات من أهم أنواع السياحة الموجودة في العالم ولا تقل أهمية عن باقي أنواع السياحة، كما أن معظم المقاصد السياحية تهتم بسياحة المؤتمرات لعدة أسباب اقتصادية وسياسية.

العدوي: حضور الشخصيات البارزة يوجه أنظار العالم سياحيا

وتابع «العدوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مؤتمر المناخ له فوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية، كما أنها تخدم بشكل قوي وفعال لمجال السياحة، مشيرا إلى أن حضور شخصيات عامة وبارزة عاى كافة المستويات، سوف يوجه أنظار العالم سياحيا في وقت وحدث واحد للمقصد المصري.

ذهاب الشخصيات العامة للأماكن السياحية يُعد أكبر ترويج للأماكن السياحية

وأشار المرشد السياحي، إلى أن ذهاب الرؤساء أو الأشخاص البارزة للأماكن السياحية المتواجدة في مصر، هذا يعد أكبر ترويج للسياحة المصرية، خاصة أن وسائل الإعلام على مستوى العالم تتابع هذه الشخصيات في حضور المؤتمرات وجولاتهم المختلفة.

«لما يكون في شخصية بارزة من دول العالم جاية تحضر مؤتمر ما، وبتزور مكان سياحي هو مثلا بيتصور والإعلام بيصوره، ودا كفيل يروج للسياحة مثل ما حدث مع رئيس فنزويلا، عشان كده سياحة المؤتمرات من أهم أنواع السياحة» حسب ما رواه عماد الدين العدوي.