عاجل.. الدفع بـ15 سيارة إسعاف لإخماد حريق في مصنع أحذية بالإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب في مصنع أحذية بالكيلو 26 غرب الإسكندرية، وذلك بعد حريق هائل اندلع في المصنع بالكامل استمر لقرابة 7 ساعات نتيجة حجمه الكبير ما سبب خسائر مادية كبرى دون إصابات للعاملين به، فقط إصابة رئيس إطفاء الإسكندرية بكسر وتمزق في الأربطة خلال عمليات السيطرة عليه.

بدأت الواقعة حين تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق في مصنع أحذية بالكيلو 26 غرب الإسكندرية.

الدفع بـ15 سيارة إطفاء

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع بلاغ حريق الإسكندرية اليوم، برفقة الحماية المدنية التي دفعت بـ15 سيارة إطفاء والاسعاف للتعامل مع الموقف.

عملية التبريد

وتبين اندلاع حريق في المصنع بالكامل الذي يمتد على مساحة 3000 متر، فيما تمكنت الحماية المدنية من عملية الإطفاء وحاليا تتم عملية التبريد.

تم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيق لمعرفة سبب الحريق.