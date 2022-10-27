محافظ الإسكندرية يتفقد حالة المصابين في حريق مخزن بسموحة

زار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، العميد محمد عطا الله إبراهيم مدير إدارة الحماية المدنية، والرائد شريف أسامة محمد علي أبو طالب من قوة إدارة الحماية المدنية، المصابين في أثناء إخماد حريق مخزن بمنطقة سموحة في نطاق حي شرق، وذلك بمستشفى الشرطة، للاطمئنان على استقرار حالتهما وتلقيهما العناية الطبية اللازمة.

محافظ الإسكندرية يزور المصابين في حريق سموحة

وقدم محافظ الإسكندرية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن القيادات التنفيذية بالمحافظة، جزيل الشكر إلى أبطال رجال الحماية المدينة بالإسكندرية، مشيدًا بدورهم البطولي خلال حريق سموحة، مضيفًا أن رجال الحماية المدينة يقدمون دائمًا أعظم الأمثال والتضحيات لحماية المواطنين وخدمة الوطن.

حالة المصابين في الحريق

كما التقى المحافظ، بأسرة الرائد شريف أسامة المتواجد بالعناية المركزة حتى الآن، نتيجة توقف عضلة القلب في أثناء إطفاء حريق مخزن بسموحة، مشيدًا بدوره البطولي.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن الدولة المصرية تقدر الأدوار البطولية التي يقوم بها أبنائها، كما طمأنهم بتلقي الرائد الرعاية الطبية الفائقة، وإذا تطلب الأمر نقله إلى أي مكان آخر، سيجري فعل ذلك على الفور.