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«التعبئة والإحصاء» يصدر «اللمحة الإحصائية مصر 2022».. بيانات 3 سنوات

كتب:

ماهر هنداوي
03:38 م | الإثنين 07 نوفمبر 2022
الجهاز المركزي

الجهاز المركزي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، الإصدار الحديث من كتيب «اللمحة الإحصائية مصـر 2022»، والذي يغطي أحدث المؤشرات الإحصائية في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية والبيئية، وذلك استجابة لمتطلبات تلك الفترة التي تشهد تزايداً ملحوظاً في الطلب على البيانات.

سرعة استخراج البيانات

ويتميز هذا الإصدار بما يتضمنه من بيانات ومعلومات خلال الأعوام الثلاث 2020، و2021، و2022، والتي تعكس التغيرات التي طرأت على تلك الأنشطة في شكل مبسط على مستوى إجمالي، بما يحقق سهولة وسرعة استخراج المعلومات والبيانات.

توفير البيانات لمتخذي القرار والباحثين

وبإتاحة هـــذا الإصدار يأمل الجهاز في توفير احتياجات مستخدمي البيانات من متخذي القرار والباحثين والأفـراد والمؤسـسات، والمنظمات المحلـية، والإقليمية، والدولية.

وأشار الجهاز إلى أنه للاطلاع على البيانات والمعلومات للإصدار الجديد من «اللمحة الإحصائية مصر 2022»، يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للجهاز: www.capmas.gov.eg.

 

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.