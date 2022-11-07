مستشار الكنيسة الأرثوذكسية: اجتماع بعد أيام لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للأقباط

قال المستشار منصف سليمان، المستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، وممثلها في لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، إن هناك اجتماعًا خلال أيام في وزارة العدل بحضور ممثلي الطوائف المسيحية لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للأقباط، وعرضه على مجلس النواب.

وأشار «سليمان»، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه من المحتمل عرض القانون على مجلس النواب خلال دورته القادمة.

منصف سليمان: القانون أوشك على الخروج للنور

وأوضح أن القانون على وشك الخروج للنور، مضيفًا أن التعديلات التي جرى إضافتها في القانون الجديد وأقرتها الطوائف المسيحية المختلفة تعالج الكثير من مشاكل الأسرة المسيحية.

القانون يضم بعض النقاط التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين

ولفت إلى أن الطوائف المسيحية المختلفة سلمت القانون للوزارة في وقت سابق، وهو يضم بعض النقاط التي تجمع بين عنصري الأمة من المسلمين والمسيحيين من مختلف الطوائف، موضحًا أن الأقباط يشتركون مع المسلمين في عدد من النقاط المتعلقة بالرؤية، النفقة، والحضانة.

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين

وأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين قرب على الانتهاء منه، وأي تعديل وتيسير في القانون خاصة في النقاط المشترك فيها المسلمين والمسيحيين سوف تطبق أيضًا على الأقباط.