تجليس الأنبا دانيال لطفي مطرانا لإيبارشية الأقباط الكاثوليك في أسيوط

شهد اللوء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، والمونسنيور نيقولاس هنري سفير دولة الفاتيكان بمصر وممثل البابا، حفل تجليس الأنبا دانيال لطفي على كرسي إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، وسيامته مطراناً على كرسي الإيبارشية وتوابعها، خلفا للأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط الشرفي، وذلك بكاتدرائية «أم المحبة الإلهية» بمدينة أسيوط، بحضور عدد من أساقفة العديد من إيبارشيات أسيوط ومختلف المحافظات، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي.

مراسم حفل التجليس

وحضر المراسم الأنبا ثاؤفيلوس اسقف إيبارشية منفلوط وتوابعها والأنبا توماس وليم وكيل مطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأب مرقص يوسف بالمطرانية، وممثلو الكنيسة الإنجيلية بأسيوط.

وبدأت مراسم حفل تجليس الأنبا دانيال لطفي مطراناً لايبارشية أسيوط بمشاركة الأنبا إبراهيم إسحق، والأنبا كيرلس وليم، وفقاً لطقوس الكنيسة الكاثوليكية، ثم كلمة الشكر والترحيب بجميع القيادات الحضور وشعب الكنيسة.

علاقة الشعب المصري مسلمين ومسيحيين

وأكد محافظ أسيوط في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال، قوة العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط، والتي تظهر في مختلف المواقف والمناسبات وتبادل الزيارات في مختلف الأعياد ومشاركة الأخوة الأقباط في استكمال مسيرة التنمية والبناء، وفي جميع المبادرات التنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، داعيًا المولى عزوجل أن يحفظ مصر جيشاً وشعباً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من اجنبه، أكد الأنبا دانيال لطفي على روح الأخوة والمحبة التي تتجلى في مختلف المواقف والأعياد والمناسبات، كما وجه الشكر لسفير الفاتيكان على مشاركته حفل التجليس بحضور بعض مطارنة اإباراشيات المحافظات، وممثلي الكنائس المختلفة.