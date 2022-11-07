التضامن: 8 شروط للقبول في وظيفة «رفيق المسن» لتقديم الرعاية الشاملة

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن وظيفية «رفيق المسن»، تعمل على تقديم الرعاية الشاملة اليومية له، من خلال مساعدته لأداء مهاراته الحياتية داخل منزله، أو في أى مكان يتواجد به المسن وتقديم أنواع الدعم له، مشيرة إلى أن هناك 4 آلاف مستفيد من 163 دار مسنين موزعين على 22 محافظة، إلى جانب استفادة 30 ألف مسن ومسنة من 192 نادي مسنين.

وظيفة رفيق المسن توفر الرعاية المنزلية للمسن داخل أسرته

وأوضحت التضامن عبر الموقع الرسمى لها، أن وظيفة رفيق المسن الهدف منها، توفير الرعاية المنزلية داخل أسرته وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية له، إلى جانب العمل على تخفيف الضغط على مؤسسات رعاية المسنين، وتوفير وظائف للراغبين في العمل وتنطبق عليهم الشروط.

شروط العمل فى وظيفة رفيق المسن

وأوضحت التضامن أن هناك العديد من الشروط للعمل في وظيفة رفيق المسن تتمثل فيما يلي:

- يكون رفيق المسن المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يقل سن رفيق المسن عن 20 سنة ولا يزيد عن 45 سنة.

- أن يكون حاصل على مؤهل تعليمي متوسط على الأقل.

- خلو رفيق المسن من الأمراض الجسدية والنفسية بموجب شهادة طبية معتمدة في هذا الشأن.

- حسن السير والسلوك.

- يشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات الأكاديمية المختصة الشريكة.

- يقدم رفيق المسن شهادة تحدد موقفه من التجنيد بالنسبة للذكور.

- يشترط اجتياز البرنامج التدريبي.