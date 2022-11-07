مصادر بـ«التموين»: التعاقد على استيراد مليون ونصف طن قمح لتأمين المخزون

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ هيئة السلع التموينية تعاقدت على شحنات من القمح بإجمالي مليون ونصف طن؛ لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، والذي يصل إلى 5.1 شهر، بحجم قد يصل إلى ضعف الاحتياطي في العديد من الدول التي يبلغ حجم الاحتياطي لها 3 أشهر فقط.

وزارة التموين توسع مصادر استيراد القمح

وأكدت المصادر، في وزارة التموين، أنّه على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعيشها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي نتح عنها تأثر سلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية للدول وعلى رأسها القمح، فإنّ وزارة التموين، وسّعت مصادر استيراد القمح من عدد من الدول كبديلٍ عن روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى وجود عدة دول أخرى يتم استيراد القمح منها حاليا ومنها «الهند والبرازيل وفرنسا وأمريكا وبلغاريا وألمانيا».

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ موسم القمح الجديد من المقرر له أن يبدأ منتصف شهر أبريل، مشيرة إلى أنّ من المتوقع أن يكون حجم الاحتياطي الاستراتيجي قبل بدء الموسم المحلي، يكفي لمدة تصل إلى 3 أشهر.

وأكدت المصادر أنّ قرار علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمنح القمح والدقيق لأصحاب المصانع والمخابز السياحية التي تستخدم الدقيق استخراج 72% جاء من وفرة المخزون الاستراتيجي في صوامع الوزارة، إضافة إلى ضبط سعر الخبز السياحي في السوق.

حصة بطاقات التموين من الخبز البلدي

وتنتج وزارة التموين يوميا من خلال المخابز البلدية، ما يقرب من 270 مليون رغيف بلدي؛ لسد حاجة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية والبالغ عددهم 72 مليون مواطن يستحق كل فرد منهم 5 أرغفة يوميا حصته من الخبز البلدي.