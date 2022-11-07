المشدد 10 سنوات لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بـ«داعش إمبابة»

قضت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، معاقبة متهم في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة»، والذي يواجه فيها تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية ذاتها، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

تولى قيادة جماعة إرهابية والاخلال بالنظام العام

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، في القضية التي حملت رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، مع المتهم تم إحالته إلى محكمة الجنايات، ووجهت له النيابة تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

الإضرار بالأمن القومي

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم أضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتدوا على الحريات الشخصية والحقوق العامة، فضلًا عن الإضرار بالأمن القومي، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

الاعتداء على أفراد الشرطة

وتابعت أوراق القضية، أن المتهم أدار خلية تسمي بـ«داعش» والتي تدعو إلى تكفير الحاكم للخروج عليه وتغيير نظام الحكم من خلال الاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة والقضاة ومنشآتهم.