تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية «خلية داعش إمبابة» لـ7 نوفمبر

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة شخص؛ لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة»، لـ7 نوفمبر للحكم.

منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها

وذكر أمر الإحالة الخاص بالقضية التي حملت رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، تولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فضلا عن تعطيل ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالأمن القومي، قيام المتهمين بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، كما أدار المتهم أيضًا خلية بالجماعة المسماة داعش التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم.

كما ذكر أمر الإحالة، أن المتهمين استباحوا دماء المسيحيين وأموالهم ودور عبادتهم وممتلكاتهم، كما موَّل المتهمون من الأول وحتى الثالث الجماعة الإرهابية، والأول والثاني حازوا مفرقعات، كان غرضهم من ذلك استهداف كمين رمسيس وكمين البنك الأهلي بشارع البطل.