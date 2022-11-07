«رياضة سوهاج» تنظم ندوة عن مخاطر الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي

نطمت مدرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج ندوة بعنوان «تصدوا معنا للشائعات»؛ للتوعية بمخاطر الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، بمركز التعليم المدني بسوهاج، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب بالوزارة، بحضور الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ويسري كفافي، وكيل المديرية، وأحمد سامي القاضي، وعدد من العاملين بالمديريات الخدمية والمجالس المحلية.

أهمية التصدي للشائعات

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة على أهمية التصدي للشائعات والتوعية بما يتم إنجازه في الفترة الحالية من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وما تقوم به الأجهزة التنفيذية من جهود على كافة الأصعدة، وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بجميع القطاعات، مشيرا إلى أهمية تعريف المواطنين بالحقائق والرد على الشائعات.

الورشة استمرت يومين

ومن جانبه وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة الشكر لمحافظ سوهاج على دعم المحافظة المستمر لأنشطة وجهود المديرية، موضحا أنه تم تنظيم ورشة عمل على مدار يومين متتاليين 6 و7 نوفمبر الجاري، للتوعية بتداعيات الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي للعاملين بالمديريات الخدمية، والمجالس المحلية بنطاق المحافظة، حيث قام نخبة من المدربين بالوزارة بالشرح والتوضيح للمشاركين في الورشة عن كيفية مواجهة الشائعات والرد عليها.