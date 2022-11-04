«الشباب والرياضة» تنظم 3 ورش لمواجهة الشائعات بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، نجاح البرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «تصدوا معنا»، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونظمته مديرية الشباب والرياضة بمطروح بالتعاون مع المحافظة، وانتهت فعاليات المرحلة الثانية منه، وذلك لأهمية مواجهة الشائعات خاصة مع انتشار وسائل الاتصال الحديثة وعصر المعلومات.

أهيمة البرنامج لتوعية الشباب

وأشاد محافظ مطروح، في بيان اليوم الجمعة، بالبرنامج التوعوي لوزارة الشباب والرياضة على جهودها في التوعية بكيفية مواجهة الشائعات والتصدي لها بكل حزم، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، والحد من انتشارها ومعرفة المصادر الموثوق منها لمعرفة الحقائق، موضحا أهمية البرنامج في تنمية الوعي لدى الشباب، خاصة مع حروب الجيل الرابع وانتشار استخدام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وسرعة انتشارها وخطورة الشائعات على استقرار المجتمع وخطوات التنمية، والترحيب بكافة المطالب والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتدشين مزيد من البرامج بمطروح، والحرص على تحقيق مزيد من التوعية للوصول إلى مزيد من شباب مدن المحافظة، خلال الخطة الزمنية المحددة.

الإعلان عن برنامج مواجهة الشائعات

وقال الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، إنه جرى الإعلان عن كيفية المشاركة في فعاليات البرنامج من خلال رابط إلكتروني مع اعتماد مدربين للبرنامج بالمحافظة، وهم محمد منير ودعاء عبده والحسيني عباس، والذين قد اجتازوا مسبقا برامج التأهيل والتدريب اللازمة قبل تنفيذ البرنامج.

3 ورش لمواجهة الشائعات

وحول التصدي للشائعات، لفت وكيل وزارة الشباب بمحافظة مطروح أن فعاليات المرحلة الثانية بدأت في النصف الثاني من أكتوبر الماضي، وجرى تنفيذ 3 ورش بمراكز الشباب، استهدفت الورشة الأولى بمركز شباب مطروح 33 شابا وفتاة، والورشة الثانية شارك فيها 26 شابا وفتاة، والورشة الثالثة كانت في مركز شباب مصر، واستهدفت 23 مشاركا، وذلك بإجمالي 82 شابا وفتاة خلال المرحلة الثانية.

كما أشار إلى أن المرحلة الأولى جرى تنفيذها من خلال 27 ورشة، استفاد منها 716 شابا وفتاة.