«الشباب والرياضة» تطلق حملة جديدة لتطوير الأنشطة بالصعيد

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، إشارة البدء لإطلاق القوافل الرياضية المكثفة بمحافظات «أسيوط والمنيا وسوهاج» بصعيد مصر، من خلال تكليف لجنة موسعة من وزارة الشباب والرياضة لمتابعة وتطوير الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية بمحافظات الصعيد.

ضمت اللجنة كلا من أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالوزارة والدكتور محمد عبدالقادر مساعد الوزير لشؤون مراكز الشباب، والدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين والربط الإلكتروني والتحول الرقمي، وأسامة الصياد مدير إدارة برلمان الشباب بالإدارة المركزية للتعليم المدني بالوزارة، والدكتور محمد خطاب الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، محمد منصور ممثلا عن الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، محمد محمود رئيس برلمان الشباب، على أن تواصل اللجنة المكلفة عملها على مدار الأسبوع الجاري بمختلف الهيئات والأندية الشبابية والرياضية بتلك المحافظات الثلاث كمرحلة أولى، على أن يتم زيارة بقية محافظات الصعيد تباعا.

توجيهات القيادة السياسة بتكثيف مختلف الأنشطة

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل في ضوء توجيهات القيادة السياسية، لتكثيف مختلف الأنشطة بمختلف المحافظات، وخاصة محافظات الصعيد، ومن هذا المنطلق حرصت وزارة الشباب والرياضة على توسيع خططها وأنشطتها وفعاليتها الهادفة لأبنائنا في صعيد مصر، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب والأندية الرياضية، لتصبح المراكز الشبابية والأندية المتنفس الصحي للجميع.

تنويع وتكثيف تواجد الخدمات الرياضية

وأكد صبحي أن الوزارة حريصة على تنويع وتكثيف تواجد الخدمات الرياضية والشبابية، وإحداث نقلة نوعية وثقافية ورياضية لأبنائنا من شباب وفتيات صعيد مصر، مشيرا إلى أنه اجتمع مؤخرا بعدد من الكيانات الشبابية بديوان الوزارة من بينهم كيان «سند شباب الصعيد» للتعرف على أبرز متطلباتهم من برامج ومشروعات تستهدف شباب محافظات الصعيد، وتقديم الدعم اللازم لتلك الكيانات الشبابية، وما تقدمه من مقترحات ومشروعات وبرامج وأنشطة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة ستطلق حزمة متنوعة من المبادرات الرياضية والشبابية، خاصة بمحافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة.