«الشباب والرياضة» تعلن توافر وظائف خالية.. اعرف المميزات والشروط

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، توافر فرص عمل في العديد من المطاعم والشركات، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أمريكانا «كنتاكي - هارديز - كوستا كافيه - وبيتزا هت»، وهو ما نعرضه في السطور التالية.

وظائف تعلن عنها وزارة الشباب والرياضة

ويطلب للعمل الوظائف الأتية:

1. مسؤول توصيل طلبات (دراجة - موتوسيكل)

أماكن العمل: مصر الجديدة - مدينة نصر.

الشروط المشتركة:

- يتم قبول جميع المؤهلات والطلاب·

- يتم قبول الأشخاص بخبرة ودون.

- ذكور وإناث·

- يشترط أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عاما.

المميزات والحقوق:

- الحصول على راتب مجزي، والحصول على حافز + عمولة على كل طلب.

- مواعيد عمل تناسب الجميع.

- يوم إجازة أسبوعي.

- تأمين اجتماعي.

- تأمين طبي خاص.

العنوان: 47 ش البطل أحمد عبدالعزيز - فوق فرع كنتاكي - المهندسين - الجيزة، يوم الأحد والإثنين 6 و7 نوفمبر 2022 من 10 صباحا إلى 4 مساء.

كيفية التقديم على الوظائف

وعلى الراغبين في التقديم على الوظائف، ملء الاستمارة والدخول على منصة توظيف مصر لكتابة بياناتك المختلفة، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لـ وزارة الشباب والرياضة.

أو يمكن التقديم من خلال الذهاب إلى 47 ش البطل أحمد عبدالعزيز - فوق فرع كنتاكي- المهندسين - الجيزة، يوم الإثنين 7 نوفمبر 2022 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء.