محافظة الإسكندرية توقف التعاقدات بدون فاتورة ضريبية إلكترونية

أعلنت محافظة الإسكندرية أنه اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل لن يتم إجراء أي تعاقد سواء مع الأفراد أو الشركات إلا من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وذلك تطبيقًا لقرار وزير المالية الصادر في هذا الشأن بتاریخ 10 أكتوبر من العام الجاري.

وأضافت محافظة الإسكندرية، في بيان لها اليوم، أن ذلك يشمل الأفراد والشركات المتعاملين مع إدارة التعاقدات التابعة للإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام محافظة الإسكندرية.

ما هي الفاتورة الضريبية الإلكترونية؟

وتعد الفاتورة الضريبية الإلكترونية وثيقة رقمية موحدة معترف بها في مصلحة الضرائب تستخدم لإثبات عملية بيع السلع والخدمات المختلفة، وتشتمل كل وثيقة على توقيع إلكتروني خاص يوضح هوية المُوقع لمنع التزييف وضمان الأمان والخصوصية.

مميزات الفاتورة الضريبية الإلكترونية

ومن خصائص المنظومة أنها تتيح التوقيع الإلكتروني الذي يعد بمثابة هوية رقمية تثبت ملكية الفاتورة، وترفع مستوى الأمان والخصوصية، فلا يستطيع أحد تزييف التوقيع أو إخفاءه.

رسوم الفاتورة الضريبية الإلكترونية

وبحسب وزارة المالية، فلا يتطلب الانضمام إلى المنظومة سداد دفع رسوم، فالتسجيل مجاني تمامًا، لكن بعض الخدمات المختلفة تحتاج إلى دفع الرسوم، مثل الحصول على التوقيع الإلكتروني ونظام التكويد الموحد.