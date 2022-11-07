السيسي: نهدف للخروج من COP27 بنتائج شاملة وقوية تعزز عمل المناخ العالمي

انطلقت منذ قليل، قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، برئاسة سعودية مصرية مشتركة، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «أود أولا أن أرحب بكم في مصر، هنا في مدينة شرم الشيخ التي تستضيف قمة تنفيذ تعاونات المناخ، كما تستضيف على مدار الأسبوعين المقبلين، الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التي نتطلع لأن تخرج بنتائج شاملة وقوية تساهم في تعزيز عمل المناخ العالمي على جميع المستويات».

تسليط المزيد من الضوء على المبادرة

وأضاف «السيسي»: «الحقيقة أنه عندما اقترح عليّ ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان منذ بضعة أشهر فكرة عقد القمة الثانية لمبادرة الشرق الأخضر هنا في شرم الشيخ بالتزامن مع قمة المناخ وكإحدى فعالياتها، رأيت أنها فرصة مواتية لتسليط المزيد من الضوء على هذه المبادرة المهمة، التي أتى إطلاقها منذ نحو عام من اليوم ليعالج أحد الجوانب الضرورية في عمل المناخ بعالمنا العربي، وفي منطقة الشرق الأوسط، والتي تعاني أكثر من غيرها من الآثار السلبية لتغير المناخ على جودة الأراضي الزراعية وخصوبة التربة، فضلا عن الارتفاع المضطرب في درجات الحرارة وندرة المياه والجفاف».