مراسل «القاهرة الإخبارية» في موسكو: ترحيب روسي بدعوة الرئيس السيسي لإنهاء الأزمة الأوكرانية

قال حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» في موسكو، إن الأوساط الروسية ترحب بدعوة السلام التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن الشارع الروسي أعرب عن أمله في أن تحقق مبادرة الرئيس السيسي، نهاية الأزمة، خاصة أن الشعب الروسي يطالب أوروبا، بوقف التصرفات العدائية تجاه موسكو.

مراسل «القاهرة الإخبارية» في موسكو: الشارع الروسي يأمل في تحقيق مبادرة الرئيس السيسي

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن الخبراء الروس أكدوا أن موسكو تتمنى تطبيق المبادرة التي دعا إليها الرئيس السيسي، لافتا إلى أن الضغط الأمريكي على أوكرانيا زاد من حدة الصراع بين البلدين.