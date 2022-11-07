«المصريين الأحرار»: كلمة الرئيس السيسي في قمة المناخ تضع العالم أمام مسؤولياته

عبر حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، عن فخره واعتزازه بالصورة الرائعة التي خرجت بها قمة المناخ COP27، على أرض مصر، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور قادة العالم.

قمة المناخ تضع العالم أمام مسؤولياته

وقال الدكتور عصام خليل، إن قمة المناخ الحالية تختلف عن أي قمة سابقة، إذ تضع العالم أمام مسؤولياته وتحديدا الدول المتقدمة صناعياً، التي كانت عنصرا رئيسياً في أزمة المناخ، وهذا تجلى في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف رئيس حزب «المصريين الأحرار»، أن رؤية مصر من واقع كلمة الرئيس السيسي، طرحت العديد من الحلول والوسائل الممكنة لمواجهة التغيرات المناخية.

مبادرة «اتحضر للأخضر»

وأشار إلى أن حديث الرئيس عن المبادرات المصرية مثل «نوفي» و«اتحضر للأخضر» يعد مرآة عاكسة للخطوات والتحركات الجادة والفاعلة للدولة المصرية في مواجهة الأزمة والحد من التغير المناخي.

وأكد «خليل» أنه خلال جلسات القمة ستطلق مصر المزيد من المبادرات الخضراء والرؤى الفاعلة والمؤثرة في تلك الإشكالية العالمية، مشيدا بحديث الرئيس السيسي، عن ضرورة الوصول لحلول في الأزمة الروسية الأوكرانية، ولاسيما أنها أحد أسباب الأزمات الاقتصادية.

الدعوة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

وقال «خليل» إن دعوة الرئيس لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، أمر غاية في الأهمية لما يحدث من تبعات لتلك الأزمة غاية الخطورة والحساسية على شعوب العالم وبخاصة الدول النامية، وأن تضامن رئيس الإمارات محمد بن زايد، مع دعوة الرئيس يرسخ وحدانية الصف والرؤية العربية.

وأوضح أن إشادة الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالاستقبال والتنظيم الرائع الذي تقوم به مصر، شهادة قاطعة تخرس ألسنة الحاقدين وأبواق الإفك.