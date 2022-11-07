السيسي: مضينا خطوات واسعة في إطار التحول نحو الطاقة المتجددة

انطلقت قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر برئاسة سعودية- مصرية مشتركة، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لعل العدد الكبير من الدول التي انضمت إلى المبادرة منذ إطلاقها هو دليل على الجدية التي توليها دولنا في المنطقة العربية بجهود مواجهة تغير المناخ سواء على صعيد خفض الانبعاثات والتحول نحو الطاقة المتجددة أو على صعيد اتخاذ إجراءات للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، هما جانبان يمثلان جوهر هذه المبادرة.

وأضاف «السيسي»، أنه في مصر على سبيل المثال استطعنا القيام بخطوات واسعة في إطار التحول نحو الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو الرياح أو الهيدروجين، ونقوم في الوقت الراهن بتدشين مشروعات طموحة في مجال النقل النظيف.