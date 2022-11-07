من قمة المناخ.. كيف ننفذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية؟

حدد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء العام الحالي، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ بمشاركة وفود 198 دولة، تمثل دول أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، لمناقشة وضع حلول للتكيف ومواجهة التغيرات المناخية.

استراتيجية التغيرات المناخية

قال الدكتور خالد فهمي لـ«الوطن»، إن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، تتكون من خمسة أهداف رئيسية، مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، موضحا أن آليات تنفيذها تتمثل في المشروعات والتمويل، من خلال موازنة الحكومات ومشاركة القطاع الخاص والبنوك متعددة الجنسيات: «وده اللي بنركز عليه بشكل كبير في قمة المناخ COP27».

وأكد وزير البيئة السابق، أن المشروعات التي يتم من خلال تنفيذ الاستراتيجية منها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا أن الاستثمارات في هذه المشروعات، تُدفع في بداية المشروع وليس نهايته، وهو ما يتطلب معايير جديدة تقوم بها البنوك في عمليات التمويل.

وقال الدكتور صابر شاكر، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان، إن الآليات الأكثر فاعلية هي التوجه لنظام التجارة في الكربون سواء على المستوى الدولي أو المستوى المحلي، موضحاً أن ذلك يتم من خلال اتفاق وتعهد من جانب الحكومة بحجم انبعاثات معينة أي تقدير كمي ويتم توزيع هذا التعهد على الشركات المتواجدة بحيث تقوم كل شركة بشراء الحصة المخصصة لها ثم يتم عمل ما يسمى بالتسوية الكربونية فإذا تجاوزت الشركة عن الحصة المسموح والمتفق عليها يتم إقرار ضرائب عليها إضافية لكن إذا أنتجت انبعاثات أقل من الحصة المتفق عليها تحصل على إعفاءات وحوافز بيئية.

التغيرات المناخية

وأضاف الدكتور صابر شاكر لـ«الوطن»، أنه لابد من وجود منظمة عالمية للبيئة، تكون مسئولة عن كل ما يتعلق بالتغيرات المناخية ومواجهتها وكيفية التكيف معها وتشمل تحت مظلتها جهود كل دول العالم النامية والمتقدمة.

يذكر أن أهدف الاسراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تتمثل في تحول مجال الطاقة عن طريق زيادة حصة جميع مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة وخفض الإنبعاثات المصاحبة لاستخدام الوقود الاحفوري وتعظيم كفاءة الطاقة وتبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ.