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ناشطة مناخ أوغندية: أفريقيا أكثر من يعاني بسبب التغيرات المناخية

كتب:

شريف سليمان
01:58 م | الإثنين 07 نوفمبر 2022
ليا ناموجيرا ناشطة مناخ أوغندية

ليا ناموجيرا ناشطة مناخ أوغندية

قالت ليا ناموجيرا ناشطة مناخ أوغندية، إنّها من بين الشباب الذين يقلقون على المستقبل بسبب التغيرات المناخية، موضحةً: «أنا فتاة تفكر كالكبار، لأن المستقبل مظلم، وكنت صغيرة عندما شاهدت وفاة الكثيرين في ظروف صعبة».

الزراعة وسيلة لمواجهة التغير المناخي

وأضافت «ناموجيرا»، خلال انطلاق فعاليات افتتاح الشق الرئاسي من مؤتمر قمة المناخ: «أردت أن أعمل دائما لمكافحة تغير المناخ، كنت في الخامسة عشرة من عمري عندما بدأت مشروعا بخصوص زراعة النباتات كطريقة لمواجهة تغير المناخ».

حالة طوارئ بسبب الأحفوريات

وتابعت الناشطة الأوغندية: «هناك حالة طوارئ بسبب الأحفوريات، وأفريقيا تساهم بنسبة أقل من 4% من الغازات الدفيئة على مستوى العالم، لكنها أكثر من يعاني في المستقبل، وهذا المؤتمر يجب أن يكون مختلفا، وأن يكون مؤتمر عمل، وجيلي يطلب من السياسيين عندما يأخذون الكلمة أن يتحدثوا عن حالة الطوارئ».

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