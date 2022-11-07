السيسي: حققنا نجاحات عديدة في التكيف مع تغيرات المناخ

انطلقت قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر برئاسة سعودية- مصرية مشتركة، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر استطاعت تحقيق نجاحات عديدة في الإدارة المستدامة في الموارد المائية، وأيضا في مجال الزراعة وحماية المناطق الساحلية والتنمية الحضارية المستدامة، وتقوم سائر الدول المنطقة العربية ببذل جهود مشابهة في هذا الإطار.

وأضاف «السيسي»، أنه لعل استضافة الدول العربية لمؤتمري أطراف تغيير المناخ العام الحالي في مصر والعام المقبل في الإمارات العربية المتحدة هو خير دليل على الدور الذي باتت دولنا تلعبه على صعيد عمل المناخ العالمي.