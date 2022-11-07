السيسي: حان وقت مواجهة تحديات المناخ على أرض الواقع

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه اتساقًا مع ما حرصت مصر على تأكيده، حان الوقت للانتقال لمرحلة التنفيذ لإجراءات مواجهة تحديات المناخ على أرض الواقع.

توفير آليات جديدة لتمويل مشروعات مواجهة تغير المناخ

وأضاف السيسي، خلال كلمته بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي انطلقت منذ قليل، برئاسة سعودية - مصرية مشتركة، على هامش قمة المناخ المنعقدة حاليا في مدينة شرم الشيخ، أن المبادرة تمثل فرصة ممتازة لتعزيز التعاون بين أعضائها من الدول بهدف حشد المزيد من الاستثمارات وتوفير آليات جديدة لتمويل دعم المشروعات التي تقوم بها دولنا لمواجهة تغير المناخ بالتنسيق مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية التي تطلع بدور مهم في هذا الإطار.

طرح أفكار مبتكرة

وأكد أن المبادرة تمثل إطارًا مناسبًا لتعزيز التعاون التقني والربط بين مراكز الأبحاث للدول الأعضاء في تحقيق التكامل بين البرامج البحثية والتطبيقية المتعلقة بتكنولوجيا مواجهة تغير المناخ: «ومن هذا المؤتمر، فأني أدعوكم خلال اجتماعنا هذا إلى طرح أفكار مبتكرة ومقترحات بناءة تساهم في تعزيز عمل المناخ في دولنا في سياق مبدأ التنفيذ، وأنني لعلى ثقة أن ما سيخرج عن اجتماعنا اليوم من نتائج سيعبر عن استمرار التزامنا بعمل المناخ على جميع المستويات لصالح كل الأجيال في المنطقة العربية والعالم أجمع».