السيسي يؤكد حتمية التحرك العاجل والناجز للتصدي لتحدي تغير المناخ  

انطلقت منذ قليل، قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر برئاسة سعودية- مصرية مشتركة، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه جميع دول العالم حاليا، والتطورات السياسية الدولية اتصالا بالأزمة في أوكرانيا وغير ذلك من تحديات، فإن مؤتمرنا اليوم يوفر فرصة سانحة لالتفاف جميع دول العالم وقيادات القطاعات الاقتصادية وكبرى مؤسسات التمويل الدولية وغيرها من الشركاء في هذا الجهد حول هدف مشترك لا خلاف عليه، وهو حتمية التحرك العاجل والناجز والفعال للتصدي لتحدي تغير المناخ.

وأضاف السيسي: «الكل يدرك أن الوقت ليس في صالحنا، وهناك فجوات في خفض الانبعاثات، وإجراءات التكيف وتوفير آليات ووسائل التنفيذ، وعلى رأسها تمويل المناح، ونحتاج إلى تعامل سريع وإجراءات تنفيذية على أرض الواقع».