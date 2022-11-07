ماكرون بقمة المناخ: أدعو الدول الثرية للوفاء بالتزاماتها وتخصيص 100 مليار دولار سريعا

قال إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا، لا يجب أن ننسى أن المعركة التي يخوضها كل قادة العالم في مدينة السلام بشرم الشيخ خلال قمة المناخ «COP 27»، معركة من أجل المناخ، وضد الاختلالات المناخية، وهي التي لا تنفصل عن معركة من أجل التنوع البيولوجي، إذ أن هاتان المعركتان تسيران جنبا إلى جنب.

ماكرون: الطبيعة حليفنا الأساسي

أضاف «ماكرون»، خلال انطلاق قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الطبيعة هي حليفنا الأساسي، والتنوع البيولوجي والمناخ هما وجهان لعملة واحدة، تدلل على أن الدول التي ننظر إليها على كونها الأكثر فقرا هي حلول في الواقع لمكافحة الاختلالات المناخية.

ماكرون: هناك 82 مليار دولار التعهد بها

وتابع: «هناك 82 مليار دولار تم التعهد بها، ويجب أن نصل لـ100 مليار دولار، ونقنع الدول الثرية التي لم توفي بالتزاماتها، وتنفق تلك الأليات بصورة أسرع من خلال آليات ثنائية ومتعدده الأطراف لنكون على موعد مع تلك الأموال وتصل لدول الجنوب، وإلا فستنهار الثقة بين الدول».

وأوضح أن هناك 100 دولة قامت بإطلاق مؤتمر الاطراف الرابع للحفاظ على التنوع البيولوجي، ونأمل أن يسمح ذلك في الحفاظ على تلك النظم، وإعطائها مكانه خاصه عقود سياسية ومالية في الحفاظ عليها، «المشكلة أننا نصاحب عملية التدفقات ولكن لا نصاحب الدول التي تختار أن تحافظ هذا المخهزون من التنوع البيلوجي وبالوعات الكربون».

واستطرد: «الدول التي لها مخزون من التنوع البيولوجي سواء بحري أو بري لها مخزون يجب أن نساعدها في الحفاظ عيه وتقديم تلك الحلول التي تستند على الطبيعة، لأنها تأثر الكربون وتحتبسه ما يؤدى لحدوث حالة من الاحتباس الحراري تعانيه كل دول العالم، إذا تم إصلاح ذلك فسنحمي إطلاق مخزون كبير من الكربون في المناخ».

وأكد أن الدول الأفريقية وعدد من ممثلي الشعوب الأصلية كالدول الأوروبية والصين والفلبين، أطلقوا مبادرة لاستلهام ما قمنا به في إطار «برنامج جابي»، لتحقيق عوائد إيجابية بعقود مع كل الدول والمنظمات غير الحكومية، من أجل بناء طريقة تسمح لنا بتمويل الحفاظ على هذه الساحات والمواقع، ومجموعة من الأدوات المالية والقانونية وغيرها لمصاحبة تلك النظم.