يوسف الحسيني للمواطنين: قمة المناخ أبهرت العالم وشهدت توقيع العديد من العقود

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر أبهرت العالم اليوم، في اليوم الأول لقمة المناخ بشرم الشيخ، وهي قمة بالنسبة لكل المواطنين، «دي قمة المناخ بالنسبة لك أنت كمواطن، لبكرة والسنة اللي جاية، هتقولي لسه هستنى السنة اللي جاية، هقولك احنا لسه بنقول صباح الفل، جلسات افتتاحية إجرائية في اليوم الأول وبنوقع عقود».

الحسيني: توقيع عدد من العقود على هامش قمة المناخ

أضاف «الحسيني»، خلال تقديمه برنامجه «التاسعة»، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه خلال اليوم الأول من قمة المناخ، جرى التوقيع على عدد من العقود، ناصحا المواطنين بالنظر على الأمور بحقيقة مجردة، مع الابتعاد عن أي «افتكاس وفزلكة».

وتابع: «العقود بتتوقع واحنا موجودين، واحنا كدة استلمنا الدورة رقم 27 لقمة المناخ، فتشهد الجلسة اختيار وانتخاب رئيس للدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ، وأعلن اعتماد جدول أعمال القمة، وإدراج قمة التنفيذ لأول مرة».

واستطرد: «الإدراج ده يخص التمويل والخسائر الخاصة بالإضرار الناجمة عن تغير المناخ، ضمن جدول أعمال القمة، والعصر افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منطقة المعارض في المنطقة الخضراء القريبة من قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ».