مسؤول بوزارة الطيران المدني: نسير وفق استراتيجية مصر 2030

قالت الدكتورة أميرة السيد، مستشار البيئة بوزارة الطيران المدني، إن القطاع من القطاعات الأساسية والحساسة التي تتأثر بالتغيرات المناخية، سواء الطائرات أو المطارات، مشددةً على أن استراتيجية الطيران المدني تتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

السيد: بدأنا في تجهيز COP 27 مع بداية العام الحالي

وأضافت السيد، خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «ملف البيئة وتغير المناخ من الملفات المهمة في الوزارة، نسعى إلى تطبيق رؤية مصر 2030 بخصوص أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2050 للتغيرات المناخية، وبدأنا في تجهيز COP 27 مع بداية العام الحالي».

السيد: عملنا على تفعيل استراتيجية مصر 2050

وتابعت: «عملنا على تفعيل استراتيجية مصر 2050 من محاور عدة، بدأنا من محور الطاقة الجديدة والمتجددة على المطارات كافة، وبخاصة مطار شرم الشيخ ومطار القاهرة الدولي، وتم عمل محطة طاقة شمسية في مطار شرم الشيخ».

وواصل: «بدأنا الانتقال إلى منظومة الـLED، من أجل تحقيق وفر أكبر في الطاقة، والمطار كله يعمل بهذه المنظومة، وهو ما يعبِّر عن حوكمة طاقة مطلقة، وهناك ترشيد المياه، وهو من المحاور الأساسية للحفاظ على الموارد الطبيعية، وجرى تطبيق هذه المحاور في مطار شرم الشيخ ومطار القاهرة الدولي، وجرى توزيع 25 شاحنا شمسيا على كل الجهات لترشيد استهلاك الطاقة».