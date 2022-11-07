مستشارة الاتحاد الأوروبي لـ قناة القاهرة الإخبارية: يجب وضع اتفاقيات ملزمة لحل أزمة المناخ

قالت الدكتورة شادن دياب، مستشارة التغيرات المناخية لدى الاتحاد الأوروبي، إنه كانت هناك التزامات مادية في قمة باريس من قبل بعض الدول لدفع تعويضات بيئية على نحو 100 مليار دولار للاستثمار في مشاريع تنمية مستدامة لخلق اقتصاد أخضر لمواجهة التغيرات المناخية، مشددا على ضرورة وجود اتفاقيات ملزمة بين الدول لحل أزمة التغيرات المناخية.

تذكير الجميع بخلق اقتصاد أخضر

وأضافت «دياب» خلال مداخلة هاتفية بالتغطية الخاصة لقمة المناخ على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «بعد قمة باريس، تفاقمت الأزمة بشكل كبير وخطير للغاية، ويجب العمل بشكل جاد لإيجاد حلول للتغيرات المناخية، ولتكن هذه المبادرات بشكل كبير للدول النامية، وتذكير الجميع بخلق اقتصاد أخضر وحلول مالية لكي نطبق المبادرات، ويمكن أن يكون لدينا حلول تكنولوجية واستراتيجية، ويجب أن تكون هناك اتفاقية ملزمة بين الدول».

الاستثمار في المشاريع الخضراء التنموية

وتابعت: «هناك الكثير من الأشياء التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، وهناك استثمار في مشاريع خضراء تنموية، ويجب وضع استراتيجية اقتصادية كاملة بين دول الشمال والجنوب، وتبادل الخبرات والتدريب على بناء بنية تحتية، والاستثمار في مشاريع مشتركة بين هذه الدول، ويجب أن تكون هناك اتفاقية ملزمة بين الدول».