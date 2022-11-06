باحث في قضايا المناخ لقناة القاهرة الإخبارية: الجفاف يدمر أفريقيا وعلينا التوعية

قال توماس دينج، باحث أمريكي متخصص في قضايا المناخ، إن التمويل والاستثمار في ملف التغيرات المناخية، يجب أن يركز على مختلف التحديات التي يواجهها العالم، فيما يتعلق بمشاكل المناخ، وأن تزيد الدول من تمويلها للدول النامية، خاصة فيما يخص مشكلة نقص المياه والأمن المائي.

وأضاف «دينج»، خلال لقاء عبر «سكايب» مع الإعلامية آية لطفي في برنامج «ملف اليوم» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب على وسائل الإعلام أن تزيد من الوعي بملف الأمن المائي والتغيرات المناخية، ويجب العمل على تثقيف الشعوب والمواطنين الأزمات التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي فيما يخص الأمن المائي والتغيرات المناخية.

وتابع الباحث الأمريكي المتخصص في قضايا المناخ، أنه بسبب الجفاف في الدول الإفريقية ترتفع المجاعات وأعداد الخسائر، والجفاف يزيد داخل إفريقيا يوما بعد يوم، وهو ما يؤدي إلى خسائر في الموارد الطبيعية، وخسائر بشرية وغيرها من الخسائر المختلفة.