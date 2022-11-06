ممثل فرنسا بقمة المناخ لقناة القاهرة الإخبارية: العالم يقف على منحنى خطر بسبب انبعاثات الكربون

قال ستيفان كوروزا، ممثل فرنسا في قمة المناخ، إن القمة في دورتها الـ27 جاءت لاتخاذ قرارات مهمة جدا، ولنتأكد من أن اتفاقية باريس قابلة للتنفيذ، إذ أن العالم يقف على منحنى خطر، ويجب أن نتأكد أن الانبعاثات تقل.

وأضاف خلال استضافته على هامش قمة المناخ عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن درجات الحرارة أدت إلى الكثير من حالات الفيضان والإعصار والغرق، ويجب أن نتأكد من أن الحد الأدنى من بنود اتفاقية باريس يجب أن يحترم، والدورة الحالية تنفذ هذه البنود.

اعتماد أوروبا على الغاز الروسي

وتابع أن أوروبا قارة تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، إذ أن نصف الغاز المستخدم في أوروبا يأتي من روسيا وما قررناه في الاتحاد الأوروبي أن نقلل من اعتمادنا على الغاز لتقليل الانبعاثات بشكل كبير، وسنسرع من خطوة الانتقال إلى الطاقة المتجددة لأنها في المستقبل تصبح المصدر الوحيد للطاقة.

استخدام 40% من الطاقة المتجددة بحلول 2030

واستطردت: «لدينا فرصة لاستخدام نحو 40% من هذه الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وما حدث في الحرب الروسية الأوكرانية جعلنا ندرك أننا كان يجب أن نفعل هذا منذ سنوات عدة، وأن نتأكد بكل سرعة أننا لدينا طاقتي الشمس والرياح وكثير من المصادر التي يجب أن نعتمد عليها».