جامعة بنها تنظم قافلة طبية في قرية ترسا بالقليوبية ضمن «حياة كريمة»

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، قافلة طبية بقرية ترسا بمركز طوخ، برعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

الدور المجتمعي لجامعة بنها

وجاءت القافلة بالتنسيق مع رانيا معتز، أمين جامعة بنها المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، انطلاقا من الدور المجتمعي لجامعة بنها، وفي إطار خطة خدمة المجتمع والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.

الكشف على 202 حالة

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات الباطنة العامة والجلدية والرمد، وتم الكشف علي أهالي القرية بإجمالي 202 حالة، تنوعت بين 113 حالة باطنة، و47 حالة أمراض جلدية، و42 حالة رمد، وتم صرف العلاج مجانا، وتم تحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات اللازمة.